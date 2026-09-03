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Мировое обозрение

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«Это прерогатива стран»: В ЕК объяснили судьбу Русских домов в Европе

«Это прерогатива стран»: В ЕК объяснили судьбу Русских домов в Европе

Еврокомиссия официально отстранилась от вопроса о судьбе Русских домов в странах Евросоюза. Как заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо, у Брюсселя нет полномочий самостоятельно принимать решения о закрытии этих организаций — этот вопрос целиком находится в ведении национальных правительств.

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