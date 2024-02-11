Защитник «Торонто» Райлли ударил в голову форварда «Оттавы» Грейга из-за сильного броска в пустые ворота

«Оттава» победила «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ( 5:3). За пять секунд до конца третьего периода нападающий «Сенаторс» Грейг оказался перед пустыми воротами «Мэйпл Лифс» и мощным броском отправил шайбу в сетку.