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ТАСС

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В Москве двое мужчин с ножом украли бутылку водки из магазина

В Москве двое мужчин с ножом украли бутылку водки из магазина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые пьяными в магазине на Ясеневой улице, угрожая ножом персоналу магазина, украли бутылку водки, а потом скрылись.

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