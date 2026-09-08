В Москве двое мужчин с ножом украли бутылку водки из магазина

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые пьяными в магазине на Ясеневой улице, угрожая ножом персоналу магазина, украли бутылку водки, а потом скрылись.
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