В Приморье 21 населенный пункт остался без транспортного сообщения из-за дождей

В МЧС Приморского края перечислили населенные пункты, которые теперь отрезаны от «большой земли».Из-за обильных осадков в Приморье страдают жители 21 населенного пункта в 7 районах: в Партизанском, Яковлевском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Дальнереченском районе, а также Тернейском округе, передают в региональном управлении МЧС.