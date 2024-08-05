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Царьград

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В Приморье 21 населенный пункт остался без транспортного сообщения из-за дождей

В Приморье 21 населенный пункт остался без транспортного сообщения из-за дождей

В МЧС Приморского края перечислили населенные пункты, которые теперь отрезаны от «большой земли».Из-за обильных осадков в Приморье страдают жители 21 населенного пункта в 7 районах: в Партизанском, Яковлевском, Чугуевском, Ольгинском, Красноармейском, Дальнереченском районе, а также Тернейском округе, передают в региональном управлении МЧС.

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