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Декадник пожарной безопасности.

Декадник пожарной безопасности.

На территории Бобруйска с 31 июля по 10 августа объявлен декадник пожарной безопасностиДекадник пройдет с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики, с целью максимального охвата профилактируемых граждан, проживающих в жилом фонде.

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