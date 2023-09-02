Декадник пожарной безопасности.

На территории Бобруйска с 31 июля по 10 августа объявлен декадник пожарной безопасностиДекадник пройдет с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики, с целью максимального охвата профилактируемых граждан, проживающих в жилом фонде.
На территории Бобруйска с 31 июля по 10 августа объявлен декадник пожарной безопасностиДекадник пройдет с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики, с целью максимального охвата профилактируемых граждан, проживающих в жилом фонде.
Свежие комментарии