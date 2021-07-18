Собянин: вакцина работает даже против нового штамма COVID

Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни.
Вакцина работает даже против нового штамма коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в интернете много фейков, но система устроена так, что власти видят в единой базе данных каждого заболевшего с его течением болезни.
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