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Не только о футболе

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Спаситель «Спартака», бомбардир «Динамо» или лидер ЦСКА? Кто был лучшим в 9-м туре РПЛ

Спаситель «Спартака», бомбардир «Динамо» или лидер ЦСКА? Кто был лучшим в 9-м туре РПЛ

    Сразу 11 претендентов! В Альфа-Банк РПЛ пришло время первого международного перерыва в сезоне. Пауза будет достаточно долгой — следующие матчи состоятся только 9-11 октября.

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