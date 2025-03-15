Концерт певицы Мэйби Бэйби в Москве был сорван из-за сообщения о минировании

В столичном клубе «Сова» был сорван концерт певицы Виктории Лысюк, также известной как Мэйби Бэйби. Выступление продлилось всего десять минут, причина — сообщение о минировании заведения, сообщил источник 5-tv.
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