Правительство Севастополя наградит денежной премией победителей Всероссийской олимпиады

На заседании правительства Севастополя принято постановление, согласно которому четыре наших школьника — призёры Всероссийской олимпиады 2023 года — получат единоразовую выплату в размере 50 тысяч рублей.
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