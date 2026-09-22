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Царьград

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Преподаватель МГЮА разъяснила, почему учитель не может требовать доступ к данным школьника

Преподаватель МГЮА разъяснила, почему учитель не может требовать доступ к данным школьника

Юлия Мухина, преподаватель МГЮА им. Кутафина, поясняет, что учителям не предоставлено право требовать от школьников доступ к личным аккаунтам и истории браузера для проверки использования искусственного интеллекта при выполнении заданий.

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