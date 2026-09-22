Преподаватель МГЮА разъяснила, почему учитель не может требовать доступ к данным школьника

Юлия Мухина, преподаватель МГЮА им. Кутафина, поясняет, что учителям не предоставлено право требовать от школьников доступ к личным аккаунтам и истории браузера для проверки использования искусственного интеллекта при выполнении заданий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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