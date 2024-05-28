В Госдуме предупредили генсека НАТО: Россия оставляет за собой право на самые жёсткие ответные шаги

В Госдуме отреагировали на слова главы НАТО об ударах по территории России. "Если какие-нибудь страны НАТО всё-таки разрешат Киеву наносить по России удары с помощью западного оружия, то мы оставим за собой право на самые жёсткие ответные шаги", - заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам.