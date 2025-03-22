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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер молодежной сборной России про 0:1 с Колумбией U-20: «Хорошо, что у нас такие соперники. Латиноамериканцы нас превосходят в физической мощи, они генетически в этом сильнее»

Команды провели товарищеский матч в городе Юмбо (Колумбия).  «Игра была насыщена единоборствами с обеих сторон.

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