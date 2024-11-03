Ozon вводит новое правило: как изменения повлияют на покупки пользователей? Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года маркетплейс Ozon вводит значительные изменения в правила покупок, приостановив возможность постоплаты для большинства товаров.
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