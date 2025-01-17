Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

Переговоры с позиции силы начинаются

Переговоры с позиции силы начинаются

Исторические напёрстки Наговорено на сотню бочек арестантов, если честно. Только за прошедшие пять дней, аж голова кругом.

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Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Отличная аналитическая статья!!!. Автор хорошо понимает мировую жабу. Молодец! Спасибо!
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11 час.
людмила михайлик
Пора вести переговоры и прибрать наши территории,а так Украина потеряет все
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10 час.
Владимир Соловьев
ТРАМП, БЕРЕГИ СВОИ УШИ И ЯЗЫК НЕ РАСПУСКАЙ: ДЕМОКРАТЫ СИЛЬНО ЭТО НЕ ЛЮБЯТ!
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7 час.

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