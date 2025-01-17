Исторические напёрстки Наговорено на сотню бочек арестантов, если честно. Только за прошедшие пять дней, аж голова кругом.
Переговоры с позиции силы начинаются
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛК
Любовь Кузьмина
Отличная аналитическая статья!!!. Автор хорошо понимает мировую жабу. Молодец! Спасибо!
Ответить
11 час.
людмила михайлик
Пора вести переговоры и прибрать наши территории,а так Украина потеряет все
Ответить
10 час.
Владимир Соловьев
ТРАМП, БЕРЕГИ СВОИ УШИ И ЯЗЫК НЕ РАСПУСКАЙ: ДЕМОКРАТЫ СИЛЬНО ЭТО НЕ ЛЮБЯТ!
Ответить
7 час.
Свежие комментарии