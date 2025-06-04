Русские ВКС нанесли серию высокоточных ударов по правительственному кварталу в Сумах.
Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?
Комментарии
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ninikooo Митусова
Эти мрази еще « вякают» что- то про гражданские объекты? А как же сотни мирных жителей,погибших в своих домах на наших территориях?! Ребятушки, бейте этих тварей до последнего нацика и до последнего наемника- знали, зачем едут- пусть получают по полной! Здоровья вам и воинской удачи! С вами Бог!
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3 час.
Игорь Максаков
Какими дураками нужно быть этим украинцам, которые гибнут за счастье Зеленского с шайкой. Про какую землю они пекутся, если им всего нужно два метра на 0,7 метра и в глубину полтора метра? Ну не дураки? За что воюют? За идеологию Бандеры? Мир сошёл с ума! США главный враг человечества. Все беды от богатых бездельников и баб готовых отдать и уничтожить половину света за блестящее какое-нибудь фуфло, которою и трахнуть нельзя!
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3 час.
Компанцев Сергей
Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?.. украинцам нужно думать о себе , просто страны НАТО будут все разминировать и часть будут привязаны к памятникам власовцев на 900 дней и изъятие органов у всех и детей тоже и США бриты и японцы должны вспомнить кто кого сжигал во время революции и золото то не кто не вернул с 1917 года ...
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1 час.
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