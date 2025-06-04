Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?

ninikooo Митусова Эти мрази еще « вякают» что- то про гражданские объекты? А как же сотни мирных жителей,погибших в своих домах на наших территориях?! Ребятушки, бейте этих тварей до последнего нацика и до последнего наемника- знали, зачем едут- пусть получают по полной! Здоровья вам и воинской удачи! С вами Бог!

Игорь Максаков Какими дураками нужно быть этим украинцам, которые гибнут за счастье Зеленского с шайкой. Про какую землю они пекутся, если им всего нужно два метра на 0,7 метра и в глубину полтора метра? Ну не дураки? За что воюют? За идеологию Бандеры? Мир сошёл с ума! США главный враг человечества. Все беды от богатых бездельников и баб готовых отдать и уничтожить половину света за блестящее какое-нибудь фуфло, которою и трахнуть нельзя!