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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Свежие комментарии

  • Компанцев Сергей
    Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?.. украинцам нужно думать о себе...Погибли командиры...
  • Игорь Максаков
    Так смертную казнь кто отменял? Вот те самые воры, которые сейчас в олигархах числятся. Это они заранее за себя посто...В Крыму задержан ...
  • Игорь Максаков
    Какими дураками нужно быть этим украинцам, которые гибнут за счастье Зеленского с шайкой. Про какую землю они пекутся...Погибли командиры...

Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?

Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?

Русские ВКС нанесли серию высокоточных ударов по правительственному кварталу в Сумах.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Эти мрази  еще « вякают» что- то про гражданские объекты? А как же сотни мирных жителей,погибших в своих домах на наших территориях?! Ребятушки, бейте этих тварей до последнего нацика и до последнего наемника- знали, зачем едут- пусть получают по полной! Здоровья вам и воинской удачи! С вами Бог!
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3 час.
Игорь Максаков
Какими дураками нужно быть этим украинцам, которые гибнут за счастье Зеленского с шайкой. Про какую землю они пекутся, если им всего нужно два метра на 0,7 метра и в глубину полтора метра? Ну не дураки? За что воюют? За идеологию Бандеры? Мир сошёл с ума! США главный враг человечества. Все беды от богатых бездельников и баб готовых отдать и уничтожить половину света за блестящее какое-нибудь фуфло, которою и трахнуть нельзя!
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3 час.
Компанцев Сергей
Погибли командиры вплоть до командующих армией. Десант сгорел. Почему молчит главком?.. украинцам нужно думать о себе , просто страны НАТО будут все разминировать и часть будут привязаны к памятникам  власовцев на 900 дней и изъятие органов у всех и детей тоже  и США бриты и японцы должны вспомнить кто кого сжигал во время революции и золото то не кто не вернул с 1917 года ...
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1 час.
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