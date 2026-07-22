Многозначительная пауза. Эксперты спрогнозировали возможное решение ЦБ о ключевой ставке

У Банка России есть повод для повышения "ключа". Но такое решение станет основанием думать, что "в ЦБ происходит нечто вроде паники", считают эксперты Ожидать снижения ключевой ставки на заседании Совета директоров Банка России 24 июля не стоит: подъем инфляции и топливный кризис, видимо, дадут повод регулятору взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики и сохранить "ключ" на прежнем уровне, считают опрошенные amic.
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