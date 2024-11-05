Гастроэнтеролог Логинов: Изюм богат витаминами К и В

Гастроэнтеролог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Владимир Логинов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что изюм богат витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают различные системы организма.
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