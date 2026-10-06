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Регионы России

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Бывший глава PlayStation раскритиковал отказ Sony от физических дисков с играми

Бывший глава PlayStation раскритиковал отказ Sony от физических дисков с играми

Шон Лейден, бывший руководитель американского подразделения PlayStation, выступил с критикой решения компании Sony прекратить производство физических дисков с играми начиная с 2028 года.

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