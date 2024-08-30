«Чёрная молния»: Хотела на Канары, а везу тебя за МКАД

Тимур Бекмамбетов, как умеет, поздравляет с Новым годом Студент МГУ Дима Майков (Добрыгин), сын водителя трамвая со стажем (Гармаш), бедный, а потому порядочный, живет с семьей, подрабатывает в доставке цветов, мечтает о хорошенькой однокурснице (Вилкова) и хорошей машине.