´Истязал сожительницу с помощью ножа и разделочной доски´. Неоднократно судимому бобруйчанину за издевательства над женщиной дали арест на три месяца, однако после протеста прокурора наказание стало более суровымПо мнению прокурора Бобруйска, суд вынес слишком мягкое наказание 57-летнему местному жителю, который в пьяном виде систематически истязал .