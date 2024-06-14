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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Истязал сожительницу с помощью ножа и разделочной доски´. Неоднократно судимому бобруйчанину за издевательства над женщиной...

´Истязал сожительницу с помощью ножа и разделочной доски´. Неоднократно судимому бобруйчанину за издевательства над женщиной...

´Истязал сожительницу с помощью ножа и разделочной доски´. Неоднократно судимому бобруйчанину за издевательства над женщиной дали арест на три месяца, однако после протеста прокурора наказание стало более суровымПо мнению прокурора Бобруйска, суд вынес слишком мягкое наказание 57-летнему местному жителю, который в пьяном виде систематически истязал .

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