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Володин: Украина превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и «коалицией желающих»

Володин: Украина превратилась в большой концлагерь во главе с Зеленским и «коалицией желающих»

Украина находится под контролем Запада, который не заинтересован в ее независимости, а жители страны стали для него расходным материалом.

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