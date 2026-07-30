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Глава Коморской федерации футбола о продаже прав на ЧМ: «Хотим, чтобы ФИФА сохраняла ценности, но 20 млн для нас – огромные деньги! Вы не представляете, как мы живем»

Президент Коморской федерации футбола Саид Али Саид Атуман описал значимость потенциальной продажи ФИФА части прав на ЧМ частным инвесторам.

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