Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании средств россиян

В июне во Франции началось предварительное расследование в отношении BNP Paribas Securities Services — филиала крупнейшего банка страны BNP Paribas — и брокерской компании TCR International Limited, зарегистрированной на Кипре.
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