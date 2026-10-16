Хирурги МОНИКИ за сутки пересадили десять органов: шесть почек, две печени и два сердца. С начала года в учреждении выполнено 153 трансплантации, что уже превышает показатель за весь 2025 год.
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