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Компаунды заменяют бутилкаучук при производстве резиновых смесей, их стоимость втрое ниже стоимости бутилкаучука

Компаунды заменяют бутилкаучук при производстве резиновых смесей, их стоимость втрое ниже стоимости бутилкаучука

№43 Старые шины будут обрабатываться по новой технологии Компания "Фторэластомери" запустила в Туле первое в России производство вторичных бутиловых компаундов из отходов предприятий по переработке каучука.

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