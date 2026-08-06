Пять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по Луганску. Атака пришлась на склад с напитками в Артёмовском районе — всех раненых госпитализировали.
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Пять человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по Луганску. Атака пришлась на склад с напитками в Артёмовском районе — всех раненых госпитализировали.
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