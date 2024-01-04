Министерство иностранных дел Франции в ходе брифинга проигнорировало просьбу обозначить позицию Парижа относительно ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Белгорода, назвав действия Киева «законными».
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