Телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом в текущем графике пока нет Состав российской группы, которая может принять участие в новом раунде трехсторонних переговоров России, США и Украины, пока не утвержден.
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