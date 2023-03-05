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Джонс – восьмой боец, сумевший стать чемпионом UFC в двух весовых категориях

Джон Джонс победил Сирила Гана на UFC 285 и стал новым чемпионом в тяжелом дивизионе. Американец стал восьмым бойцом в истории, который становился чемпионом в двух весовых категориях.

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