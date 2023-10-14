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Позитив для оптимистов

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Русским запрещено

Русским запрещено

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ИВАН ЕВСЕЕВ "ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО": ФИНЛЯНДИЯ ГРАБИТ РУССКИХ Правительство Финляндии стремится облегчить процесс конфискации принадлежащей гражданам России недвижимости, при этом банковские связи между нашей страной и Финляндией ослабевают, а счета русских в финских банках полностью закрыты или же на них наложены ограничения.

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