Русским запрещено

© NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBALLOOKPRESS ИВАН ЕВСЕЕВ "ПОЛНОМАСШТАБНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО": ФИНЛЯНДИЯ ГРАБИТ РУССКИХ Правительство Финляндии стремится облегчить процесс конфискации принадлежащей гражданам России недвижимости, при этом банковские связи между нашей страной и Финляндией ослабевают, а счета русских в финских банках полностью закрыты или же на них наложены ограничения.