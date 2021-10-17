Комсомольская правда

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Российские десантники отправились на тактические учения в Египет

Российские десантники отправились на тактические учения в Египет

Более 100 российских десантников направились в Египет на пятые совместные учения "Защитники дружбы". Они будут проходить в течение нескольких дней, до 29 октября.

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