Листай.ру [СМИ]

286 подписчиков

Эксперт объяснил хитрость ВС РФ сокрушившую ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 августа 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 525-й

Эксперт объяснил хитрость ВС РФ сокрушившую ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 августа 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 525-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 августа 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 525-й.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх