Эксперт объяснил хитрость ВС РФ сокрушившую ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 августа 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 525-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 2 августа 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 525-й.
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