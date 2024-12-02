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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КДК рассмотрит поведение Гончаренко после матча с «Ростовом». Тренер «Пари НН» сказал арбитру Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось»

Ростовчане разгромили «Пари НН» (4:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

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