ЭНЕРГИЯ ДНЯ 6 ноября 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, шестое ноября две тысячи двадцать второго года. числовой вибрационный код 1268 ="Возлюби ближнего, как себя" - если бы мы соблюдали эту формулу, то, конечно, пришли бы к совершенно иной Цивилизации" =Вселенная аннулировала подачу Энергий Поддержки в старую Систему устройства жизнедеятельности Человечества = Вы твёрдо стоите на Пути Света и становитесь более сильными, поскольку вибрации постоянно повышаются =Двигаться и познавать новое свободное существование, Новый Мир, новые возможности, новые краски, новую яркость = Демонстрация чудес Высшими вызвана потребностью повернуть Души людей к Вере в существование Их – Высших = Если весы воплощений качнулись в сторону блага и пользы, то накопления негативные не могут коснуться Жизни = Задача - давать людям новое представление о человеке в Вечности, о предназначении его, о Душе его и Божественном Мироустройстве = Закон на всех уровнях Бытия один и тот же: свой следующий Мир мы выбираем посредством Знания, обретённого здесь = "Золото – образ Солнца, солнечного Света и, опосредованно, Божественного разума, духовного озарения, жизненного Начала и Любви" = Каждый должен самостоятельно трудиться на своём внутреннем поле, чтобы обрести ценный для себя урожай = Квантовый Переход вас подстегнёт, придаст скорость прозрению, а вот основная работа с собой и Пространством – ваша = Когда люди отвергают или подавляют проявление своих эмоций, они не могут попасть в Высшие Духовные Сферы = Мудрый человек, когда встречается с Законом, поняв его, управляет им, вместо того, чтобы быть его слепым слугой = "На добро дОлжно отвечать добром, на дружбу должно отвечать дружбой.