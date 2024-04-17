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Здесь и сейчас | Позывной Зеро. Офицер медицинской службы

Здесь и сейчас | Позывной Зеро. Офицер медицинской службы

Героем этого выпуска стал офицер медицинской службы с позывным Зеро. Он рассказал, что, ещё будучи школьником, был уверен в выборе профессии, так как с детства слышал от бабушки рассказы о великих соотечественниках, в том числе об основоположнике русской военно-полевой хирургии Николае Пирогове.

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