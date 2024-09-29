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Выбривали бородки и жаловались на зарплаты в армии: Выдававших себя за спецназ "Ахмат" цыган задержали в Белгородской области

Выбривали бородки и жаловались на зарплаты в армии: Выдававших себя за спецназ "Ахмат" цыган задержали в Белгородской области

В Белгородской области задержали цыганскую банду - они выдавали себя за военных. При этом они продавали ворованные вещи и заодно просили милостыню.

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Комментарии
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Евгений Петров
Так отдайте их Ахмату для воспитательного процесса
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