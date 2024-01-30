Офицер ВСУ: тыловые казармы пусты, мобилизация сорвана

Огромные потери, которые сейчас несет украинская армия, очень выгодны Владимиру Зеленскому, поскольку они могут стать хорошим поводом для снятия с занимаемой должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии