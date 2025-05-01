Трамп рассматривает Стивена Уиткоффа на пост советника по нацбезопасности

Спецпосланник Трампа, Стивен Уиткофф, может стать новым советником по нацбезопасности. Об этом сообщил журналист Politico Джейк Трейлор, ссылаясь на источники, утверждающие, что текущий советник Майкл Уолтц может быть отстранён.
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