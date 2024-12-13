Такого еще не было, волны взрывов от Киева до Сум, Ту-95МС взлетели с базы Оленья, «Герани» выбивают объекты врага, удары по Украине на сегодня, 13 декабря Юлия СоколоваВ воздух поднялась группа бомбардировщиков Ту-95МС.