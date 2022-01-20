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С чем носить миди-юбки и брюки зимой: 3 теплых образа

С чем носить миди-юбки и брюки зимой: 3 теплых образа

Рассказываем, в чем и куда пойти в конце января.Свитер и теплые брюки: идем в театры и на выставкиПуховик Akmadullina Dreams, брюки их фланелевой шерсти BOGNER, джемпер Lacoste, сумка "Снежная Королева", челси Alexander McQueen, ночной концентрат для лица с ретинолом, Venus Lab, парфюм Orange Bitters, Jo Malone, тональный крем, Landa Branda, книга издательства МИФ21, 22 января в 20:00 и 23 января в 18:00 смотрим психопатологическое драмеди «Аномальная Лиза» – спектакль театра «Человек», сочиненный творческой группой театра во главе с главным режиссером Владимиром Скворцовым, создан по мотивам произведений известного американского сценариста Чарли Кауфмана и писателя Франца Кафки.

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