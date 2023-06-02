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Сенатор Ковитиди прокомментировала падение Джо Байдена на выпускной церемонии курсантов ВВС

Сенатор Ковитиди прокомментировала падение Джо Байдена на выпускной церемонии курсантов ВВС

Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала ситуацию с падением президента США Джо Байдена на церемонии выпускного у курсантов летного училища ВВС.

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