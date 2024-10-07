Что смотреть в октябре 2024 года — новое кино и сериалы

Победитель Каннского кинофестиваля «Анора», немецкая драма об искусстве смерти «Жизнь» и новая экранизация Федора Достоевского «Преступление и наказание» — «Сноб» выбрал интересные фильмы и сериалы середины осени.
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