Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Лучшее образование в мире, или Чему учат в школе.

Лучшее образование в мире, или Чему учат в школе.

Вместо эпиграфа анекдот: — После школы многие школьные предметы мне так и не пригодились. — Например? — Пенал и транспортир.

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Катерина

"Российские школьники завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии."--------------------------------------------------------------------  Порадовалась.  Но  всё-же...  это  школьники  из  ОБЫЧНОЙ  школы...  или   из  СПЕЦшколы?