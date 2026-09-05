Лучшее образование в мире, или Чему учат в школе.

Вместо эпиграфа анекдот: — После школы многие школьные предметы мне так и не пригодились. — Например? — Пенал и транспортир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Квартал-95» – Се...
- «Соскучились по г...
- «Соскучились по г...
"Российские школьники завоевали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии."-------------------------------------------------------------------- Порадовалась. Но всё-же... это школьники из ОБЫЧНОЙ школы... или из СПЕЦшколы?