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Китай

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МИД КНР: Китай решительно выступает против повышения таможенных пошлин на китайские товары из-за фентанила

Пекин, 28 февраля /Синьхуа/ -- Китай крайне недоволен и решительно выступает против угроз американского правительства ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары под предлогом проблем, связанных с фентанилом и примет все необходимые меры для надежной защиты своих законных интересов, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на очередной ведомственной пресс-конференции в пятницу.

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