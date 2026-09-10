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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на 10.09.2026. Неожиданные преграды для Овна, новые возможности для Льва»

«Гороскоп на 10.09.2026. Неожиданные преграды для Овна, новые возможности для Льва»

Овен столкнется с неожиданными препятствиями на профессиональном пути. Рекомендуется принять вызов, не опускать руки.

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