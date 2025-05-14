Учёный Эйсмонт: на Солнце произошёл выброс плазмы

Ведущий научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал RT о выбросе плазмы, который произошёл на Солнце.
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