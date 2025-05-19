Госавтоинспекция провела в Петербурге и Ленобласти рейд «Встречная полоса». За пять дней удалось поймать около 800 нарушителей, заезжающих на встречку.
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Госавтоинспекция провела в Петербурге и Ленобласти рейд «Встречная полоса». За пять дней удалось поймать около 800 нарушителей, заезжающих на встречку.