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Эксперты предупреждают о рекордной угрозе ракетного удара РФ для Британии

Эксперты предупреждают о рекордной угрозе ракетного удара РФ для Британии

Эксперты предупреждают о рекордной угрозе ракетного удара РФ для Британии Евгения КомароваУгроза ракетного удара со стороны России по Великобритании достигла рекордного уровня с окончания холодной войны, предупреждают эксперты.

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