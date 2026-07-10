IEA Cuts Russia's Oil Production Forecast Due to Ukrainian Attacks

Russia's oil production in 2026 and 2027 is set to be lower than previously expected, due to intensified Ukrainian drone attacks on Russia's energy infrastructure, the International Energy Agency said in its monthly oil market report on Friday.
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