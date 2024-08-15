Заболеваемость пневмонией в Казахстане выросла почти на 20%

В Казахстане растёт заболеваемость пневмонией, сообщает «24KZ». По данным Министерства здравоохранения, за первое полугодие в стране зарегистрировано почти 50 тысяч случаев, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.