Заболеваемость пневмонией в Казахстане выросла почти на 20%

В Казахстане растёт заболеваемость пневмонией, сообщает «24KZ». По данным Министерства здравоохранения, за первое полугодие в стране зарегистрировано почти 50 тысяч случаев, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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